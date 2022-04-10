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Если б Украина была в НАТО, войны бы не было, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 12:24
Если б Украина была в НАТО, войны бы не было, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если б Украина входила в состав Североатлантического Альянса, то войны не было бы. Он также не исключил, что при таком сценарии война могла бы разворачиваться по-другому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Associated Press.

"Если б мы были в НАТО, то войны не было бы или она по-другому разворачивалась. У нас было бы плечо близких соседей, мощных соседей, и мы вместе могли бы воевать. И возможно войны бы не было все-таки", - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что если Североатлантический альянс предложит завтра вступить в НАТО, Украина вступит.

Кроме того, Зеленский заявлял, что 14 лет назад можно было бы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, если бы Украину объявили кандидатом в Альянс.

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