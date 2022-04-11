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Зеленський про вступ до НАТО: це право обирати, і ми боремося за це право

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Вступ України до НАТО є однією зі складових права суверенного вибору, яке українська сторона захищає в ході війни з Росією. При цьому український народ воює не за західні цінності, а за загальнолюдські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для CBS.

"Я ніколи не думав, що так дорого коштує право обирати, що я буду робити... Коли ми говоримо, це питання НАТО чи не НАТО. Ні, НАТО - це одна з тих дрібничок, але дуже важливих, з яких складається твій вибір, право. І ми боремося за це право, а це і є свобода", - зазначив він.

За його словами, Україна захищає не західні цінності, а загальнолюдські. І щоб не Росія вирішувала, як українській стороні користуватися своїми правами.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що якби Україна була учасницею НАТО, то російського вторгнення не було б.

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Володимир ЗеленськийНАТОВійна Росії проти України