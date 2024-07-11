Зеленський про вступ України в НАТО: ми дуже близькі до мети

"Ми дуже близькі до нашої мети", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що, на його думку, наступний крок буде запрошення, а далі - членство.

"Ми розуміємо, що не будемо в НАТО, поки триватиме війна в Україні, але сподіваюся, що ми переможемо", - підкреслив президент.