RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о вступлении Украины в НАТО: мы очень близки к цели

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина уже очень близко приблизилась к своей цели, а именно к членству в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы очень близки к нашей цели", - заявил Зеленский.

Он отметил, что, по его мнению, следующий шаг будет приглашение, а дальше - членство.

"Мы понимаем, что не будем в НАТО, пока будет продолжаться война в Украине, но надеюсь, что мы победим", - подчеркнул президент.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главную причину, почему Украина не может сейчас вступить в НАТО.

В то же время президент Польши Анджея Дуда надеется, что Украина получит приглашение в НАТО уже на следующем саммите.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОВойна России против Украины