Зеленський про вступ України в НАТО: ми дуже близькі до мети

Україна вже дуже близько наблизилась до своєї мети, а саме до членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу українського президента Володимира Зеленського.

"Ми дуже близькі до нашої мети", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що, на його думку, наступний крок буде запрошення, а далі - членство.

"Ми розуміємо, що не будемо в НАТО, поки триватиме війна в Україні, але сподіваюся, що ми переможемо", - підкреслив президент.