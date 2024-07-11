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Зеленський про вступ України в НАТО: ми дуже близькі до мети

Україна, Четвер 11 липня 2024 23:06
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Зеленський про вступ України в НАТО: ми дуже близькі до мети Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна вже дуже близько наблизилась до своєї мети, а саме до членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу українського президента Володимира Зеленського.

"Ми дуже близькі до нашої мети", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що, на його думку, наступний крок буде запрошення, а далі - членство.

"Ми розуміємо, що не будемо в НАТО, поки триватиме війна в Україні, але сподіваюся, що ми переможемо", - підкреслив президент.

Нагадаємо генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав головну причину, чому Україна не може зараз вступити до НАТО.

Водночас президент Польщі Анджея Дуда сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО вже на наступному саміті.

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Володимир Зеленський НАТО Війна Росії проти України
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