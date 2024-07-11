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Зеленский о вступлении Украины в НАТО: мы очень близки к цели

Украина, Четверг 11 июля 2024 23:06
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Зеленский о вступлении Украины в НАТО: мы очень близки к цели Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина уже очень близко приблизилась к своей цели, а именно к членству в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы очень близки к нашей цели", - заявил Зеленский.

Он отметил, что, по его мнению, следующий шаг будет приглашение, а дальше - членство.

"Мы понимаем, что не будем в НАТО, пока будет продолжаться война в Украине, но надеюсь, что мы победим", - подчеркнул президент.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главную причину, почему Украина не может сейчас вступить в НАТО.

В то же время президент Польши Анджея Дуда надеется, что Украина получит приглашение в НАТО уже на следующем саммите.

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