Зеленский о вступлении Украины в НАТО: мы очень близки к цели

Украина уже очень близко приблизилась к своей цели, а именно к членству в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы очень близки к нашей цели", - заявил Зеленский.

Он отметил, что, по его мнению, следующий шаг будет приглашение, а дальше - членство.

"Мы понимаем, что не будем в НАТО, пока будет продолжаться война в Украине, но надеюсь, что мы победим", - подчеркнул президент.