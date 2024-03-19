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Зеленський про вступ в ЄС: принципово, щоб переговори щодо членства України почалися в червні

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Переговори щодо вступу України до Європейського Союзу мають початись вже у червні 2024 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його звернення.

Як розповів Зеленський, він провів сьогодні розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Було обговорено оборонну підтримку України та відносини із Євросоюзом.

"Готуємося до засідання Європейської ради. І до важливих європейських рішень цього року. Економічних, зокрема щодо продовження лібералізації торгівлі України із Євросоюзом – це один із життєво важливих елементів нашої стійкості в час захисту від російської агресії. І політичні рішення теж готуємо. Зокрема, для нас в Україні та для всієї Європи принципово, щоб реальні переговори щодо членства України почалися в червні, без затримок. І це буде правильний політичний сигнал, що Європа достатньо міцна й точно не піддасться російському тиску", - сказав Зеленський.

Процес вступу України до Євросоюзу

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Як раніше заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

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Вступ в ЄСВолодимир ЗеленськийВійна в Україні