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Зеленський про вступ в ЄС: почув хороші сигнали для старту переговорів

Україна, Субота 04 листопада 2023 18:40
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Зеленський про вступ в ЄС: почув хороші сигнали для старту переговорів Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 листопада, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн подала хороші сигнали щодо руху України до початку переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні відбувся дуже важливий візит. Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії. Якраз напередодні звіту Єврокомісії про наше виконання рекомендацій для початку переговорів про вступ", - повідомив Зеленський.

За його словами, Україна очікує такого політичного рішення вже в цьому році.

"Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика - це і є політика євроінтеграці... І сьогодні від пані gрезидентки Єврокомісії я почув хороші сигнали щодо нашого руху до початку переговорів", - підкреслив глава держави.

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Наразі Київ повинен виконати низку умов для того, аби стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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