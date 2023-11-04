Зеленский о вступлении в ЕС: услышал хорошие сигналы для старта переговоров

Сегодня, 4 ноября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подала хорошие сигналы относительно движения Украины до начала переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня состоялся очень важный визит. Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии. Как раз накануне отчета Еврокомиссии о нашем выполнении рекомендаций для начала переговоров о вступлении", - сообщил Зеленский.

По его словам, Украина ожидает такого политического решения уже в этом году.

"Мы уже все в Украине должны привыкать, что наша внутренняя политика - это и есть политика евроинтеграции... И сегодня от госпожи gрезидентки Еврокомиссии я услышал хорошие сигналы относительно нашего движения до начала переговоров", - подчеркнул глава государства.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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