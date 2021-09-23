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Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов"

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот будет готов. Позавчера, 20 сентября, замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что такой встречи пока не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

"Когда он будет готов", - ответил господин Зеленский на вопрос российских журналистов, когда он встретится с коллегой.

Президент Украины сказал это, покидая штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где проходит 76-я Генассамблея.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Российская Федерация не планирует поднимать вопрос оккупации территорий Украины во время возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Владимир Зеленский