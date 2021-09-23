RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський зустрінеться з Путіним, коли президент РФ "буде готовий"

Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, коли той буде готовий. Позавчора, 20 вересня, заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко сказав, що такої зустрічі поки не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

"Коли він буде готовий", - відповів пан Зеленський на запитання російських журналістів, коли він зустрінеться з колегою.

Президент України сказав це, залишаючи штаб-квартиру організації об'єднаних Націй (ООН) в Нью-Йорку, де проходить 76-та Генасамблея.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що Російська Федерація не планує підіймати питання окупації територій України під час можливої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський