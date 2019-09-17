Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР

Фото: Зеленский на встрече с представителями ЕБРР (president.gov.ua)

Зеленский заявил, что Украина будет развивать сотрудничество с ЕБРР

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию и заявил о готовности развивать сотрудничество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Зеленский сообщил, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что Украина будет развивать сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк.

Также президент заявил, что украинское правительство работает над моделью земельной реформы и выразил надежду, что она будет принята до конца года.

Он также пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕБРР выкупит евробонды "Укразализныци" на 100 миллионов долларов. Инвестиция направлена на интеграцию украинской железнодорожной системы в международные сети.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Нафтогаз" намерен использовать денежные средства кредита от ЕБРР для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа.