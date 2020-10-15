Зеленський зустрівся з ветеранами київського "Динамо"

Фото: під час зустрічі з гравцями "Динамо" (president.gov.ua)

З нагоди 45-ї річниці перемоги футбольного клубу "Динамо" (Київ) в Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 років президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями клубу.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Президент підкреслив важливість перемоги, яку футболісти здобули 45 років тому і подякував ветеранам "Динамо", які в 1975 році під керівництвом Валерія Лобановського здобули Суперкубок УЄФА.

На думку глави держави, такої великої перемоги в Україні ніколи не було.

"Піднімати імідж України як в самій країні, так і за кордоном - чого сьогодні дуже не вистачає - можливо тільки через такі легендарні перемоги", - сказав Зеленський.

Крім того, президент вручив державні нагороди видатним гравцям клубу. "Найголовніше - те, що ви зробили 45 років тому. Це і є велика нагорода", - сказав він.

Представники клубу подарували Зеленському м'ячі з автографами, фотографіями гравців команди і ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.

Нагадаємо, 13 жовтня збірна України вперше у своїй історії переграла національну команду Іспанії. Матч в рамках четвертого туру групи Ліги націй відбулась в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з мінімальним рахунком 1:0.

Основу збірної України в матчі з іспанцями склали гравці київського "Динамо". Зокрема, в основний склад увійшли Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко. Також на заміну вийшов Віктор Циганков.