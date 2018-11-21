ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

По делу преступлений против Майдана в судах сейчас находятся 13 человек, - Горбатюк

Новости » Общество    21.11.2018 - 12:28
По делу преступлений против Майдана в судах сейчас находятся 13 человек, - Горбатюк
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Українга/Виталий Носач)

В общем о подозрении в убийствах активистов Майдана сообщено почти 50 лицам

Дела в отношении 13 фигурантов в деле преступлений против Майдана и убийства активистов Революции достоинства на сегодня рассматриваются в украинских судах. Об этом на брифинге по расследованию преступлений, сообщил начальник управления специальных расследований Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

В целом, по его словам, о подозрении в убийствах участников мирных акций протесов сообщено менее полусотни человек.

"За совершение 73 убийств сообщено о подозрение около 50 лицам. В суде рассматриваются дела в отношении 13 человек, которые обвиняются в большинстве из этих убийств. Работа, которая свидетельствует о проделанные действия с расследованием, доказательствами и прочим, является основательной" , - сказал Горбатюк.

Он отметил, что расследование дел Майдана не стали вопросом государственного приоритета.

"Это должна быть работа не только одного следственного подразделения, а всего государства", - отметил Горбатюк.

По его словам, способствуют расследованием активисты и семьи Небесной Сотни.

"Наше подразделение ни от кого из представителей правоохранительных органов не получил предложения о помощи. А предлагают помощь только адвокаты семей Небесной сотни, сами семьи и активисты", - резюмировал Горбатюк.

Напомним, как сообщил начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований Алексей Донской, на сегодня осуществляется поддержка государственного обвинения по 56 делам в отношении 140 лиц по делам, связаних с Майданом.

Ранее силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрела участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.

Большая часть из 4,7 тыс. преступлений против активистов раскрыта, - ГПУ Украина сегодня отмечает День достоинства и свободы
Новости Украины МайданУбийство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь