По делу преступлений против Майдана в судах сейчас находятся 13 человек, - Горбатюк

Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Українга/Виталий Носач)

В общем о подозрении в убийствах активистов Майдана сообщено почти 50 лицам

Дела в отношении 13 фигурантов в деле преступлений против Майдана и убийства активистов Революции достоинства на сегодня рассматриваются в украинских судах. Об этом на брифинге по расследованию преступлений, сообщил начальник управления специальных расследований Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

В целом, по его словам, о подозрении в убийствах участников мирных акций протесов сообщено менее полусотни человек.

"За совершение 73 убийств сообщено о подозрение около 50 лицам. В суде рассматриваются дела в отношении 13 человек, которые обвиняются в большинстве из этих убийств. Работа, которая свидетельствует о проделанные действия с расследованием, доказательствами и прочим, является основательной" , - сказал Горбатюк.

Он отметил, что расследование дел Майдана не стали вопросом государственного приоритета.

"Это должна быть работа не только одного следственного подразделения, а всего государства", - отметил Горбатюк.

По его словам, способствуют расследованием активисты и семьи Небесной Сотни.

"Наше подразделение ни от кого из представителей правоохранительных органов не получил предложения о помощи. А предлагают помощь только адвокаты семей Небесной сотни, сами семьи и активисты", - резюмировал Горбатюк.

Напомним, как сообщил начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований Алексей Донской, на сегодня осуществляется поддержка государственного обвинения по 56 делам в отношении 140 лиц по делам, связаних с Майданом.

Ранее силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрела участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.