Президент Владимир Зеленский встретился с руководством Одесского припортового завода. Общаясь с директором предприятия Николаем Синицей, президент отметил положительную тенденцию в возвращении ценных кадров на ОПЗ.

Об этом сообщается на сайте ОПЗ.

"Всегда хотел увидеть, что собой представляет Одесский припортовый завод. Действительно, вижу, завод - в прекрасном состоянии. Услышал от нового директора, что улучшилась ситуация с возвращением кадров. Хотелось бы верить, что так будет и дальше. Ведь я знаю, что потенциал выше, так как когда-то здесь работало 4500 человек, а сейчас 3000", - сказал Зеленский.

Находясь на Одесском припортовом, президент также анонсировал восстановление должности вице-премьер-министра по промышленной политике.

Со слов Зеленского, кандидатуру на эту должность уже ищут. По его словам, это должен быть человек, который воплотит в жизнь стратегию развития страны, в том числе и ее промышленности.

В свою очередь и.о. главы правления и директор ОПЗ Николай Синица, общаясь с президентом, рассказал об успехах Одесского припортового завода. Он отметил, что восстановив производство меньше года назад, уже удалось установить рекорд по экспорту продукции.

Таких объемов, заявил директор завода, не было ни разу за последние пять лет. Он отметил - это стало возможным благодаря внедрению давальческой модели.

"Сегодня наш завод активно выходит из кризиса, в котором он находился. Благодаря давальческому сырью мы вдохнули новую жизнь в ОПЗ. Мы видим, что давальческая модель позволяет не только поддерживать завод в относительно работоспособном состоянии, но и при правильном управлении - помогает ему развиваться и восстанавливаться после простоя", - отметил Синица.

Напомним, запуститься после простоя ОПЗ смог, в частности, благодаря заключению давальческого контракта. С тех пор ОПЗ произвел 669,7 тыс. тонн карбамида и 61,6 тыс. тонн аммиака, начал модернизацию производственных мощностей и даже погасил часть задолженности перед НАК “Нафтогаз Украины”.

Заработные платы сотрудников Одесского припортового за первые 5 месяцев 2020 года по сравнению с прошлым годом также выросли на 44%.