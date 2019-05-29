Фото: Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область (АП)

Сейчас президент направляется на шахту "Лесная"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область, где в результате обвала породы на шахте "Лесная" погибли горняки. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Администрации президента в Twitter.

Отмечается, что сразу по приезду во Львовскую область Зеленский отправился на шахту "Лесная".

Других подробностей визита президента в АП не сообщают.

Напомним, ранее в Администрации президента сообщили, что Зеленский вылетел во Львовскую область, чтобы посетить шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", на которой в результате обвала погибли 2 человека.

Как известно, 29 мая около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, вследствие чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.

Личности погибших установлены - ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.