Зеленський зустрівся з президентом Європарламенту Робертою Мецолою в Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прибулою до Києва президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою. Вони обговорили координацію європейських парламентів на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський зазначив, що цей візит є важливим кроком на підтримку українців. Президент заявив, що результатом його попередніх розмов з Робертою Мецолою в телефонному режимі стало її звернення до європарламентарів і світової спільноти щодо підтримки України.

"Україна є частиною нашої європейської сім'ї, адже ви боретеся і за нас, за фундаментальні принципи, які європейський континент відстоював багато століть. Я теж хотіла б переконатися, що у вас є все, що потрібно, щоб виграти цю війну. Тому що, якщо ви виграєте - весь світ виграє", - заявила Мецолла.

Президент Європарламенту Роберта Мецола (фото: president.gov.ua)

Вона також зазначила, що хотіла б дати українцям, які втекли від війни і знайшли притулок в інших країнах Європи нову перспективу, що вони повернуться в прекрасну Україну.

Зеленський підкреслив, що нові санкційні пакети повинні з'являтися щотижня і бути болючими для Росії, поки вона не відмовиться від агресивних дій. Крім того, він підкреслив важливість посилення оборонної підтримки України.

Глава держави також заявив, що світ повинен тиснути на РФ, щоб змусити сісти за стіл переговорів і шукати мир. Але цього не станеться, якщо Росія і далі буде відчувати безкарність за будь-які свої дії.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європарламенту Робертою Мецолою (фото: president.gov.ua)

Зеленський також розповів про блокування Росією судноплавства в Чорному морі. За його словами, це загрожує глобальною продовольчою безпекою і може обернутися високими цінами на продукцію українського аграрного експорту.

На закінчення Зеленський нагородив Роберту Мецолу орденом княгині Ольги I ступеня за вагомий особистий внесок у консолідацію міжнародної підтримки України у протистоянні російській агресії.