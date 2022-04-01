Франция изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины, если такое предложение ей поступит, заявил глава МИДа республики Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Ле Дриан считает, что переговоры между РФ и Украиной пока не привели к прорыву.

Кроме того, по его мнению, дискуссии о вступлении Украины в ЕС могут вестись только после окончания войны.

"Вопрос гарантий должны решать Россия и Украина. Мы с вниманием относимся к предложениям президента Украины Владимира Зеленского. Если они нам поступят, мы их изучим с позитивным вниманием. Нейтралитет не может функционировать без гарантий безопасности, и контуры этого нужно определить двум сторонам", - сказал он.