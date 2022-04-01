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Франция изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины

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Париж, Пятница 01 апреля 2022 01:30
Франция изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франция изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины, если такое предложение ей поступит, заявил глава МИДа республики Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Ле Дриан считает, что переговоры между РФ и Украиной пока не привели к прорыву.

Кроме того, по его мнению, дискуссии о вступлении Украины в ЕС могут вестись только после окончания войны.

"Вопрос гарантий должны решать Россия и Украина. Мы с вниманием относимся к предложениям президента Украины Владимира Зеленского. Если они нам поступят, мы их изучим с позитивным вниманием. Нейтралитет не может функционировать без гарантий безопасности, и контуры этого нужно определить двум сторонам", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности переговоров Украины и России в Стамбуле.

Война России против Украины длится тридцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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