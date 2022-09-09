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Зеленский встретился с премьером Польши и президентом Латвии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс (twitter.com/PremierRP)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс прибыли с визитом в Киев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт канцелярии премьера Польши.

Во время своего визита премьер и лидер Латвии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы заверить Зеленского в том, что Латвия будет продолжать оказывать сильную поддержку Украине до победы в этой войне. Латвия - ваш защитник. Латвия поможет в восстановительных работах. Слава Украине!",- пишет президент Латвии.

Моравецкий, со своей стороны, поздравляет украинских военных с успешным наступлением и пожелал, чтобы это было сигналом к окончательной победе.

По словам премьера, победа России означала бы поражение не только для Украины, но и для Европы, а также ее ценностей.

"Санкции против России становятся все болезненнее их экономики. Россия использует экономические инструменты как пистолет, который приставлен к главе многих стран ЕС, а в Украине это винтовка, приставленная к телу", - заявил премьер Польши.

Моравецкий добавил, что во время встречи с Зеленским, они подняли вопросы:

  • создания совместимого хаба для обучения и ремонта оборудования;
  • поставок оружия;
  • организации финансовой помощи;

Фото: президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс (twitter.com/PremierRP)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский также встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Издание раскрывало все подробности встречи.

Между тем Моравецкий прибыл в Киев сегодня утром. В ходе визита он проведет несколько официальных встреч.

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