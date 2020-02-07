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Зеленский встретился с премьер-министром Италии

Новости » Политика     07.02.2020 - 18:48
Зеленский встретился с премьер-министром Италии
Фото: Владимир Зеленский и Джузеппе Конте (president.gov.ua)

Глава итальянского правительства подчеркнул на поддержке реформ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Рим встретился с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Так, во время встречи поднимались вопросы углубления отношений с итальянским правительством, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития контактов между бизнес-кругами. Зеленский отметил большой потенциал вывода взаимодействия между странами на новый уровень.

"Положительные изменения, которые происходят в нашей стране, создают дополнительные возможности для наращивания сотрудничества между Украиной и Италией", - отметил глава государства.

Также украинский лидер предложил итальянским инвесторами приобщиться к масштабной приватизации в Украине, а итальянским компаниям принять участие в реализации украинских инфраструктурных проектов и развитии энергетики.

Со своей стороны итальянский премьер-министр Конте выразил полную поддержку реформ, которые проводятся в Украине.

Кроме того, стороны согласовали график контактов на высшем уровне и обсудили подготовку предстоящего визита Конте в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что 7-8 февраля президент Зеленский осуществит рабочий визит в Рим и Ватикан. Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Италии Серджо Маттареллою, премьер-министром Конте и Папой Римским Франциском.

Также РБК-Украина писало, что в начале неделе Украину посетил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках визита Эрдоган провел встречу с украинским президентом Зеленским.

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