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Зеленский встретился с премьер-министром Австралии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, которые сегодня с рабочим визитом находится в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского.

Это первый визит руководителя австралийского правительства в Киев за всю историю отношений двух государств.

"Мы ценим и благодарны за ваше присутствие здесь с нами в это время - время войны России против украинского народа", - написал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз уже успел посетить Бучу, Гостомель и Ирпень.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанизе в Киев.

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Владимир Зеленский