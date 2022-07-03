Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, которые сегодня с рабочим визитом находится в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского .

Это первый визит руководителя австралийского правительства в Киев за всю историю отношений двух государств.

"Мы ценим и благодарны за ваше присутствие здесь с нами в это время - время войны России против украинского народа", - написал Зеленский.