Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, которые сегодня с рабочим визитом находится в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского.
Это первый визит руководителя австралийского правительства в Киев за всю историю отношений двух государств.
"Мы ценим и благодарны за ваше присутствие здесь с нами в это время - время войны России против украинского народа", - написал Зеленский.
Напомним, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз уже успел посетить Бучу, Гостомель и Ирпень.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанизе в Киев.