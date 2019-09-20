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Зеленский встретился с представителями МВФ

Новости » Экономика    20.09.2019 - 21:21
Зеленский встретился с представителями МВФ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На встрече обсуждалась программа финансовой помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что во время встречи обсуждалась программа финансовой помощи, направленная на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики Украины.

Зеленский заверил представителей МВФ в продолжении реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе. Также стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации по ПриватБанку.

Зеленский также отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Как сообщалось ранее, Украина договаривается с МВФ о новой программе расширенного финансирования объемом 5 млрд долларов сроком на три года. Миссия МВФ прибыла в Украину для переговоров с властями 11 сентября.

Напомним, 17 сентября Зеленский встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития. Тогда он отметил, что Украина будет развивать сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк.

Ранее РБК-Украина писало, что послы стран "Большой семерки" во время встречи с руководителем миссии МВФ Роном ван Роденом заявили, что поддерживают прогресс в переговорах между правительством Украины и МВФ.

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