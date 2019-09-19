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Послы G7 приветствуют сотрудничество Украины с МВФ

Новости » Экономика    19.09.2019 - 17:59
Послы G7 приветствуют сотрудничество Украины с МВФ
Фото: встреча послов с представителями МВФ (twitter.com/G7AmbReformUA)

Поддержку выразили все послы стран Большой семерки

Послы стран "Большой семерки" (G7) во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роденом заявили, что поддерживают прогресс в переговорах между правительством Украины и МВФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломатов в Twitter.

Послы отметили, что сотрудничество с МВФ будет иметь ключевое значение для поддержки макрофинансовой стабильности Украины.

"Сегодня послы G7 встретились с Рон ван Роденом, руководителем миссии МВФ в Киеве. Они приветствуют прогресс в переговорах между МВФ и украинским правительством. Возобновление макрофинансовой поддержки от МВФ имеет ключевое значение для успешного сохранения стабильности экономики Украины", - говорится в сообщении.

Также дипломаты отметили, что во время переговоров особое внимание будет уделяться усилиям со стороны правительства Украины в сферах верховенства права, экономических реформ, энергетики, независимости НБУ и уменьшении системных рисков в банковском секторе.

Послы G7 приветствуют сотрудничество Украины с МВФНапомним, ранее стал известен объем финансовой поддержки от МВФ для Украины. Новая программа будет рассчитана на 3 года. Основным вопросом в сотрудничестве МВФ с Украиной будет функционирование эффективной антикоррупционной структуры в стране.

Ранее РБК-Украина сообщало, что послы G7 отреагировали на поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Они поддерживают инициативы правительства касательно расследования произошедшего.

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