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Зеленский заверил послов G7 и ЕС, что перезагрузка Кабмина не повлияет на курс Украины

Новости » Политика     05.03.2020 - 20:38
Зеленский заверил послов G7 и ЕС, что перезагрузка Кабмина не повлияет на курс Украины
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего курса Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и главой Представительства ЕС в Украине во время рабочей поездки в Полтаву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, участники встречи обсудили вопросы дальнейшего курса Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит украинцам.

Также президент отметил, что перезагрузка Кабмина имеет целью улучшения результативности работы исполнительной власти и не повлияет на заявленные приоритеты во внутренней и внешней политике.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил глав дипломатических представительств стран G7 и Евросоюза за практическую помощь и политическую поддержку реформ в Украине.

Напомним, 3 марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 3 марта, обсудил с послами стран "Большой семерки" и главой Представительства ЕС в Украине в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

Кроме того, 2 марта Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. В ходе встречи стороны обсудили безопасную ситуацию на Донбассе, перспективы расширения деятельности шведских инвесторов в Украине и дальнейшую активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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