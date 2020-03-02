Швеция подтвердила сохранение санкций против РФ до выполнения минских соглашений

Фото: встреча Андрея Ермака и Анн Линде (president.gov.ua)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с главой МИД Швеции Анн Линде

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Швеция поддерживает сохранение санкций против Российской Федерации до полного выполнения минских договоренностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, в понедельник, 2 марта, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Во время встречи собеседники обсудили ситуацию по безопасности на Донбассе. Линде подчеркнула на полной поддержке усилий президента Украины Владимира Зеленского для обеспечения мирного урегулирования. Также она подтвердила позицию Швеции о сохранении санкций против России до полного выполнения минских договоренностей. В этом контексте отдельное внимание стороны уделили будущему председательству Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Кроме того, стороны также обсудили перспективы расширения деятельности шведских инвесторов в Украине и дальнейшую активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В свою очередь, Андрей Ермак поблагодарил за решительную поддержку Украины со стороны шведского правительства, прежде всего за последовательную позицию Швеции в поддержку восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также помощь правительству в проведении реформ.

Напомним, Анн Линде с официальным визитом прибыла в Украину 2 марта. В ходе визита она совершит поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, с 4 по 6 марта с рабочим визитом Украину посетит министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. В ходе визита он проведет встречи с Владимиром Зеленским, Алексеем Гончаруком и Вадим Пристайко.