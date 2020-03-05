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Зеленський запевнив послів G7 та ЄС, що перезавантаження Кабміну не вплине на курс України

Новини » Політика     05.03.2020 - 20:38
Зеленський запевнив послів G7 та ЄС, що перезавантаження Кабміну не вплине на курс України
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Учасники зустрічі обговорили питання подальшого курсу України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн G7 та головою Представництва ЄС в Україні під час робочої поїздки до Полтави. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, учасники зустрічі обговорили питання подальшого курсу України.

Володимир Зеленський наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить українцям.

Також президент зазначив, що перезавантаження Кабміну має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади та не вплине на проголошені пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.

Крім того, Володимир Зеленський подякував главам дипломатичних представництв країн G7 та Євросоюзу за практичну допомогу й політичну підтримку реформ в Україні.

Нагадаємо, 3 березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок, 3 березня, обговорив з послами країн "Великої сімки" і главою Представництва ЄС в Україні співпрацю України з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, 2 березня Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде. У ході зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, перспективи розширення діяльності шведських інвесторів в Україні та подальшу активізацію двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

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