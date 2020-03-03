Ермак обсудил с послами стран G7 и ЕС сотрудничество с МВФ

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак проинформировал дипломатов о принятых шагах для достижения мира на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 3 марта, обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) и главой Представительства ЕС в Украине сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, встреча была очередной и состоялась в рамках регулярного диалога сторон.

"Собеседники обсудили возможности усиления поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с МВФ", - говорится в сообщении.

Ермак также проинформировал дипломатов о предпринятых шагах для достижения мира на Донбассе.

Напомним, 2 марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию по безопасности на Донбассе, перспективы расширения деятельности шведских инвесторов в Украине и дальнейшую активизацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.