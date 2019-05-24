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Зеленский 28 мая встретится с миссией МВФ

Новости » Политика    24.05.2019 - 20:30
Зеленский 28 мая встретится с миссией МВФ
Фото: Владимир Зеленский (www.president.gov.ua)

Зеленский в Киеве проведет встречу с представителями миссии Международного валютного фонда

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как известно, миссия Международного валютного фонда начала свою работу 20 мая. Планировалось, что миссия будет находиться в Украине стандартные две недели.

Однако министр Кабинета министров Александр Саенко 22 мая заявил, что миссия МВФ решила покинуть Киев. "Произошли определенные политические события. Миссия МВФ, учитывая, что действительно объективно роспуск Верховной рады, не сформирована по существу новая власть, новое правительство, она прекратила миссию в Украине", - сказал Саенко на конференции и добавил, что возникают события, которые дестабилизируют ситуацию.

Вчера директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную раду и назначения нового Кабинета министров, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве. 

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