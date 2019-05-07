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Зеленский встретился с главой Украинской греко-католической церкви

Новости » Общество    07.05.2019 - 00:40
Зеленский встретился с главой Украинской греко-католической церкви
Фото: встреча Зеленского и Шевчука (пресс-служба Зеленского)

Шевчук поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

В понедельник, 6 мая, состоялась встреча новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского с главой Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Встреча состоялась в резиденции Блаженнейшего Святослава при Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Зеленский поздравил Шевчука с днем ​​рождения и поблагодарил за духовную поддержку со стороны УГКЦ всех украинцев в настоящее время.

Во время встречи речь шла о миссии Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в сохранении религиозного мира, общественную инициативу для построения европейской Украины.

Отдельно была отмечена необходимость надлежащего ответа на вызовы гибридной войны.

 

Фото: встреча Зеленского и Шевчука (пресс-служба Зеленского)

"Он (Зеленский, - ред.) также отметил важность служения, которое Церковь осуществляет на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированного Крыма", - отметили в пресс-службе.

Со своей стороны Святослав Шевчук поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и заверил в открытости к сотрудничеству. Также подарил ему книгу об истории УГКЦ и икону двенадцати крупнейших церковных праздников.

Напомним, недавно народный депутат Виктор Балога зарегистрировал проект постановления об инаугурации Владимира Зеленского.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийцерковьУГКЦ
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