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Зеленський зустрівся з главою Української греко-католицької церкви

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 00:40
Зеленський зустрівся з главою Української греко-католицької церкви
Фото: зустріч Зеленського і Шевчука (прес-служба Зеленського)

Шевчук привітав Зеленського із перемогою на президентських виборах

У понеділок, 6 травня, відбулась зустріч новообраного українського президента Володимира Зеленського з главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Зеленського.

Зустріч відбулася у резиденції Блаженнішого Святослава при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Зеленський привітав Шевчука з днем народження та подякував за духовну підтримку з боку УГКЦ всіх українців у нинішній час.

Під час зустрічі йшлося про місію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у збереженні релігійного миру, громадську ініціативу для побудови європейської України.

Окремо було наголошено на необхідності належної відповіді на виклики гібридної війни.

 

Фото: зустріч Зеленського і Шевчука (прес-служба Зеленського)

"Він (Зеленський, - ред.) також відзначив важливість служіння, яке Церква здійснює на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму", - зазначил у прес-службі.

Зі свого боку Святослав Шевчук привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і запевнив у відкритості до співпраці. Також подарував йому книжку про історію УГКЦ та ікону дванадцяти найбільших церковних свят.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Віктор Балога зареєстрував проект постанови щодо інавгурації Володимира Зеленського.

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