Зеленский встретился с главой парламента Норвегии: что обсудили

Глава Стортинга Норвегии Масуд Гарахани сегодня, 8 мая, прибыл в Киев с официальным визитом. Политик встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Политики во время встречи обсудили подходы к дальнейшему укреплению санкций против России и возможность взаимодействия в сфере энергетической безопасности.

Зеленский поблагодарил главу парламента Норвегии за решение о предоставлении Украине оборонного вооружения, финансовую и гуманитарную помощь. В свою очередь Гарахани заверил президента в поддержке.

До встречи с Зеленским глава Стортинга посетил разрушенные российскими оккупантами Ирпень и Бучу в Киевской области.