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Украину посетил премьер Хорватии. Он встретился с Зеленским

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 мая 2022 14:14
Украину посетил премьер Хорватии. Он встретился с Зеленским Фото: Украину посетил премьер Хорватии Андрей Пленкович (vlada.gov.hr)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 8 мая, в Киев прибыли с визитом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Украина говорит с Хорватией на одном языке - языке ценностей и борьбе за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны", - рассказал он.

По словам Зеленского, не обошли во время встречи и вопросы Интеграции Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы.

Как сообщает хорватский правительственный портал, Пленкович провел встречи и с премьер-министром Денисом Шмигалем, спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Как сообщалось, Хорватия планирует выделить Украине финансовую и гуманитарную помощь в размере 5 млн евро.

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