Украину посетил премьер Хорватии. Он встретился с Зеленским

В воскресенье, 8 мая, в Киев прибыли с визитом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Украина говорит с Хорватией на одном языке - языке ценностей и борьбе за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны", - рассказал он.

По словам Зеленского, не обошли во время встречи и вопросы Интеграции Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы.

Как сообщает хорватский правительственный портал, Пленкович провел встречи и с премьер-министром Денисом Шмигалем, спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.