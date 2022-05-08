Украину посетил премьер Хорватии. Он встретился с Зеленским
В воскресенье, 8 мая, в Киев прибыли с визитом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Украина говорит с Хорватией на одном языке - языке ценностей и борьбе за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны", - рассказал он.
По словам Зеленского, не обошли во время встречи и вопросы Интеграции Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы.
Как сообщает хорватский правительственный портал, Пленкович провел встречи и с премьер-министром Денисом Шмигалем, спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.
Как сообщалось, Хорватия планирует выделить Украине финансовую и гуманитарную помощь в размере 5 млн евро.
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