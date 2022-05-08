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Зеленский встретился с главой парламента Норвегии: что обсудили

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 мая 2022 17:51
Зеленский встретился с главой парламента Норвегии: что обсудили Фото: Владимир Зеленский и Масуд Гарахани (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Стортинга Норвегии Масуд Гарахани сегодня, 8 мая, прибыл в Киев с официальным визитом. Политик встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Политики во время встречи обсудили подходы к дальнейшему укреплению санкций против России и возможность взаимодействия в сфере энергетической безопасности.

Зеленский поблагодарил главу парламента Норвегии за решение о предоставлении Украине оборонного вооружения, финансовую и гуманитарную помощь. В свою очередь Гарахани заверил президента в поддержке.

До встречи с Зеленским глава Стортинга посетил разрушенные российскими оккупантами Ирпень и Бучу в Киевской области.

Напомним, сегодня в Киев с официальным визитом прибыли глава немецкого Бундестага, а также глава правительства и министр иностранных дел Хорватии. Политики провели встречу с Владимиром Зеленским.

Кроме того, сегодня в Украину приехала первая леди США Джилл Байден.

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