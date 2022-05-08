Зеленский встретился с главой парламента Норвегии: что обсудили
Глава Стортинга Норвегии Масуд Гарахани сегодня, 8 мая, прибыл в Киев с официальным визитом. Политик встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Политики во время встречи обсудили подходы к дальнейшему укреплению санкций против России и возможность взаимодействия в сфере энергетической безопасности.
Зеленский поблагодарил главу парламента Норвегии за решение о предоставлении Украине оборонного вооружения, финансовую и гуманитарную помощь. В свою очередь Гарахани заверил президента в поддержке.
До встречи с Зеленским глава Стортинга посетил разрушенные российскими оккупантами Ирпень и Бучу в Киевской области.
Напомним, сегодня в Киев с официальным визитом прибыли глава немецкого Бундестага, а также глава правительства и министр иностранных дел Хорватии. Политики провели встречу с Владимиром Зеленским.
Кроме того, сегодня в Украину приехала первая леди США Джилл Байден.
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