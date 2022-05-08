Зеленський зустрівся з главою парламенту Норвегії: що обговорили
Глава Стортингу Норвегії Масуд Гарахані сьогодні, 8 травня, прибув у Київ з офіційним візитом. Політик зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Політики під час зустрічі обговорили підходи до подальшого зміцнення санкцій проти Росії та можливість взаємодії у сфері енергетичної безпеки.
Зеленський подякував главі парламенту Норвегії за рішення про надання Україні оборонного озброєння, фінансову та гуманітарну допомогу. Своєю чергою Гарахані запевнив президента у підтримці.
До зустрічі з Зеленським очільник Стортингу відвідав зруйновані російськими окупантами Ірпінь та Бучу у Київській області.
Нагадаємо, сьогодні у Київ з офіційним візитом прибули глава німецького Бундестагу, а також очільник уряду та міністр закордонних справ Хорватії. Політики провели зустріч з Володимиром Зеленським.
Крім того, сьогодні до України приїхала перша леді США Джилл Байден.
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