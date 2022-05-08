ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський зустрівся з главою парламенту Норвегії: що обговорили

Новость на русском →
Київ, Неділя 08 травня 2022 17:51
Зеленський зустрівся з главою парламенту Норвегії: що обговорили Фото: Володимир Зеленський та Масуд Гарахані (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Стортингу Норвегії Масуд Гарахані сьогодні, 8 травня, прибув у Київ з офіційним візитом. Політик зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Політики під час зустрічі обговорили підходи до подальшого зміцнення санкцій проти Росії та можливість взаємодії у сфері енергетичної безпеки.

Зеленський подякував главі парламенту Норвегії за рішення про надання Україні оборонного озброєння, фінансову та гуманітарну допомогу. Своєю чергою Гарахані запевнив президента у підтримці.

До зустрічі з Зеленським очільник Стортингу відвідав зруйновані російськими окупантами Ірпінь та Бучу у Київській області.

Нагадаємо, сьогодні у Київ з офіційним візитом прибули глава німецького Бундестагу, а також очільник уряду та міністр закордонних справ Хорватії. Політики провели зустріч з Володимиром Зеленським.

Крім того, сьогодні до України приїхала перша леді США Джилл Байден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Норвегия Офіс президента Візит в Україну
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом