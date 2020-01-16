Рожкова: рассмотрение закона о невозврате ПриватБанка Коломойскому переносится

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Рассмотрение законопроекта переносится на февраль

На данный момент рассмотрение законопроекта №2571, который среди прочего фактически запрещает возвращать "ПриватБанк" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, переносится. Об этом на пресс-конференции во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами НБУ заявил замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, профильный комитет отложил рассмотрение законопроекта о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

"Мы обсуждаем этот законопроект в комитете. Вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля", - отметила Рожкова.

Она также добавила, что принятие данного закона принципиально из-за договоренностей с Международным валютным фондом.

Прес-брифінг за підсумками Щорічної зустрічі НБУ з партнерами та клієнтами Опубліковано Національний банк України Четвер, 16 січня 2020 р.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что зарегистрированный правительственный законопроект о выводе с рынка неплатежеспособных банков не связан с ПриватБанком.

"Вопрос не только в "ПриватБанке". У нас в Украине более 500 миллиардов проблемной различной задолженности. То есть десятки банков в свое время были выведены с рынка за то, что их владельцы или менеджмент вели себя неадекватно", - добавил премьер.