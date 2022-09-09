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Зеленський зустрівся з головою компанії "Байкар": про що говорили

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 21:00
Зеленський зустрівся з головою компанії "Байкар": про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою компанії "Байкар" Халуком Байрактаром, в ході якої обговорили деталі будівництва нового заводу в Україні і ряд спільних проектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

"Тема номер один нашої зустрічі з генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром – подальша співпраця з метою посилення обороноздатності української армії", - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що в ході діалогу обговорювалися деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні і виробництво нової продукції з використанням українських компонентів. Крім того, Володимир Зеленський вручив Халуку Байрактару орден "За заслуги" I ступеня.

Раніше стало відомо, що три ударних безпілотника "Байрактар" вже доставлені в Україну. Українці зібрали на них кошти за три дні, але турецька компанія вирішила передати їх безкоштовно.

Також повідомлялося, що в Україні мають намір побудувати завод з випуску ударних БПЛА "Байрактар" вже наприкінці 2023 року.

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Володимир Зеленський Байрактар
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