Зеленский встретился с главами парламентских фракций

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций перед внеочередным заседанием Верховной рады, которое созывается в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Офис президента.

Так, Зеленский отметил важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании.

"Перед внеочередным заседанием Верховной рады Украины президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций и депутатских групп. Глава государства подчеркнул важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть", - указано в сообщении.

Глава государства отметил, что парламентарии должны помочь бизнесу и социально незащищенным слоям населения.

"Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в ​​такие нелегкие времена", - сказал он.

Также Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины.

Напомним, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что рабочие группы депутатов в Верховной раде будут пытаться подготовить законопроекты для рассмотрения на внеочередном заседании до 28 марта, однако называть точную дату заседания еще рано.

Как писало РБК-Украина, анонсировалось, что перед внеочередным заседанием ВР будет проведен согласительный совет.