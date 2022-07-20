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Зеленский встретился с главами МИД Чехии и Австрии

Фото: Александр Шалленберг, Владимир Зеленский и Ян Липавский (twitter.com/a_schallenberg)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министрами иностранных дел Чехии и Австрии Яном Липавским и Александром Шалленбергом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

"Спасибо за искреннее отношение и солидарность с нашими людьми, мощную оборонную поддержку и гуманитарную помощь. Ценим, что в нашей борьбе за свободу вы рядом с Украиной", - отметил президент.

Также встречу прокомментировал глава МИД Австрии в своем Twitter.

"Глубоко потрясен стойкостью президента Зеленского и украинского народа в его борьбе против беспрецедентной и жестокой захватнической войны России. Мы и дальше будем оставаться с Украиной", - написал Шалленберг.

Чешский министр отметил, что стороны во время встречи обсудили дальнейшую помощь и будущее восстановление Украины.

Напомним, что министры иностранных дел Австрии и Чехии прибыли в Украину с визитом.

Они также посетили город Ирпень Киевской области, которое было повреждено российскими оккупантами.

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Владимир ЗеленскийМИД УкраиныВизит в УкраинуЧехияАвстрия