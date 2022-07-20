Зеленский встретился с главами МИД Чехии и Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министрами иностранных дел Чехии и Австрии Яном Липавским и Александром Шалленбергом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.
"Спасибо за искреннее отношение и солидарность с нашими людьми, мощную оборонную поддержку и гуманитарную помощь. Ценим, что в нашей борьбе за свободу вы рядом с Украиной", - отметил президент.
Также встречу прокомментировал глава МИД Австрии в своем Twitter.
"Глубоко потрясен стойкостью президента Зеленского и украинского народа в его борьбе против беспрецедентной и жестокой захватнической войны России. Мы и дальше будем оставаться с Украиной", - написал Шалленберг.
Чешский министр отметил, что стороны во время встречи обсудили дальнейшую помощь и будущее восстановление Украины.
Напомним, что министры иностранных дел Австрии и Чехии прибыли в Украину с визитом.
Они также посетили город Ирпень Киевской области, которое было повреждено российскими оккупантами.
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