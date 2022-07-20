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Зеленський зустрівся з главами МЗС Чехії та Австрії

Фото: Александр Шалленберг, Володимир Зеленський і Ян Ліпавський (twitter.com/a_schallenberg)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чехії та Австрії Яном Ліпавським та Александром Шалленбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

"Дякую за щире ставлення та солідарність з нашими людьми, потужну оборонну підтримку й гуманітарну допомогу. Цінуємо, що в нашій боротьбі за свободу ви поруч з Україною", - зазначив президент.

Також зустріч прокоментував глава МЗС Австрії у своєму Twitter.

"Глибоко вражений стійкістю президента Зеленського та українського народу у його боротьбі проти безпрецедентної та жорстокої загарбницької війни Росії. Ми й надалі будемо залишатися з Україною", - написав Шалленберг.

Чеський міністр зазначив, що сторони під час зустрічі обговорили подальшу допомогу та майбутню відбудову України.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ Австрії та Чехії прибули до України з візитом.

Вони також відвідали місто Ірпінь Київської області, яке було пошкоджене російськими окупантами.

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