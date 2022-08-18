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Зеленський зустрівся з генсеком ООН у Львові

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Львів, Четвер 18 серпня 2022 16:40
Зеленський зустрівся з генсеком ООН у Львові Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш та президент Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський у четвер, 18 серпня, зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Зустріч пройшла у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Глава держави та генсек ООН обговорили "зернову" угоду, примусову депортацію українців російськими окупантами та звільнення з полону українських військових і медиків.

Також увагу приділили ядерному шантажу Росії і її провокаціям на Запорізькій АЕС.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - зазначив Зеленський.

Зеленський зустрівся з генсеком ООН у Львові

Фото: Зеленський та генсек ООН провели зустріч (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, що Антоніу Гутерреш прибув до Львова ще 17 серпня. Також до України прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Політики проведуть спільну зустріч з Володимиром Зеленським.

Детальніше про візит Ердогана та генсека ООН до Львова можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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