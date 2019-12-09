Зеленский после встречи с Макроном начал переговоры с Меркель

На встрече в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский завершил переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и начал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

Сообщается, что на встрече с Зеленским французский президент ознакомил его с сценарием и форматом проведения переговоров. В Офисе президента напомнили, что на сегодня также запланированы двусторонние встречи Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным, а также встреча четырех лидеров.

Также сообщается, что на данный момент продолжаются переговоры Зеленского и Меркель.

Напомним, ранее в посольстве Франции заявили, что встреча в нормандском формате должна сделать возможным достижение существенного прогресса в выполнении минских соглашений.

В то же время в пресс-службе Бундестаге отмечают, что Федеральное правительство Германии надеется на "новый импульс" в мирных переговорах по Донбассу по итогам нормандской встречи. Как известно, на трехчасовом саммите "нормандской четверки" лидеры Украины, России, Франции и Германии обсудят дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.