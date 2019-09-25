Зеленский на встрече с Трампом назвал "Северный поток-2" угрозой Украине

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство Россией газопровода "Северный поток-2" является угрозой для Украины. Об этом украинский президент сообщил по итогам встречи, передает РБК-Украина.

Зеленский также предостерег Соединенные Штаты от снятия санкций с Российской Федерации.

"Северный поток-2 для нас - это угроза. "Северный поток-"2 - это постепенное снятие санкций. Это мое личное видение", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня, 25 сентября, провели первую официальную встречу.

Напомним, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский президент также высказал свою позицию по языковому вопросу в Украине и оккупации Россией Крыма. По его мнению, президент США согласился с необходимостью и в дальнейшем помогать Украине с Крымом.