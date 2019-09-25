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Зеленский рассказал Трампу о позиции по Крыму и языковому вопросу

Новости » Политика    25.09.2019 - 22:53
Зеленский рассказал Трампу о позиции по Крыму и языковому вопросу
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Президент Украины считает, что США продолжат помогать Украине с Крымом

В ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обсуждался языковой вопрос в Украине и оккупация Россией Крыма. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи, передает РБК-Украина.

"Говорили о Крыме. Я ему объяснил, что это наша земля, у нас нет вопросов по поводу языка, язык у нас один - украинский", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, США продолжат помогать Украине с Крымом.

"Мне кажется, что он согласен, что это наша земля, и они будут нам помогать", - заявил Зеленский.

Напомним, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Зеленский также заявил, что Украине нужна не помощь, а настоящая поддержка. Он отметил, что Украина является самой большой страной в Европе, но хочет быть также и самой богатой.

Зеленский и Трамп сегодня, 25 сентября, провели первую официальную встречу.

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