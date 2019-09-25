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Зеленський на зустрічі з Трампом назвав "Північний потік-2" загрозою Україні

Новини » Політика    25.09.2019 - 23:10
Зеленський на зустрічі з Трампом назвав "Північний потік-2" загрозою Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України застеріг США від зняття санкцій з Росії

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський заявив, що будівництво Росією газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для України. Про це український президент повідомив за підсумками зустрічі, передає РБК-Україна.

Зеленський також застеріг Сполучені Штати від зняття санкцій з Російської Федерації.

"Північний потік-2 для нас - це загроза. "Північний потік"2 - це поступове зняття санкцій. Це моє особисте бачення", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп сьогодні, 25 вересня, провели першу офіційну зустріч.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український президент також висловив свою позицію щодо мовного питання в Україні і окупації Росією Криму. На його думку, президент США погодився з необхідністю і надалі допомагати Україні з Кримом.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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