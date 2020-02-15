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Зеленський про зустріч з Трампом: готовий прийняти його швидше, ніж він мене

Новини » Політика     15.02.2020 - 14:05
Зеленський про зустріч з Трампом: готовий прийняти його швидше, ніж він мене
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський розраховує на швидкий візит в Білий дім

Президент України Володимир Зеленський готовий прийняти американського президента Дональда Трампа швидше, ніж буде погоджений його візит в Білий дім. Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, в ході січневого візиту держсекретаря США Майка Помпео Зеленський заявив, що хотів би зробити зустріч з Трампом особливою для обох країн.

"З чимось вигідним для обох країн. Після всієї цієї Санта-Барбари я хотів би, щоб були підписані контракти, досягнуті домовленості про інвестиції. Давайте підготуємо пакет цих документів і зустрінемося. Зараз м'яч на стороні Трампа, але ми завжди раді ... Я в принципі запрошую президента Трампа до Києва. І я готовий прийняти його швидше, ніж він мене ", - додав президент.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що дата візиту Зеленського до США має стати відома найближчим часом.

"Дат як і раніше немає. Пан Помпео заявив, що вони повинні з'явитися найближчим часом. Я думаю, що у них закінчаться всі внутрішні процедури, пов'язані з імпічментом, і найближчим часом ми повинні отримати дати візиту", - заявив Єрмак.

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Новини України Володимир ЗеленськийвизитДональд Трамп
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