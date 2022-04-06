Зеленский о встрече с Путиным: Есть вещи, о которых нам нужно попытаться договориться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства Haberturk TV .

Зеленский предположил, что саммит двух президентов может принять Турция. На возможность прямых переговоров с Путиным глава государства смотрит с прагматичной точки зрения.

"Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю, что неважно, с чего мы начнем. Важно, чем мы закончим. Здесь я должен быть как президент достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам нужно попробовать договориться", – заявил Зеленский.

Ранее президент объяснил свое видение гарантий безопасности для Украины. Новый договор, по его мнению, не должен повторить судьбу Будапештского меморандума.