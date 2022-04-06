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Зеленський про зустріч з Путіним: Є речі, про які нам треба спробувати домовитися

Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заради закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави Haberturk TV.

Зеленський припустив, що саміт двох президентів може прийняти Туреччина. На можливість прямих переговорів із Путіним глава держави дивиться з прагматичної точки зору.

"Може бути зустріч у Стамбулі. Я думаю, що неважливо, з чого ми почнемо. Важливо, чим ми закінчимо. Тут я маю бути як президент достатньо прагматичним.Є речі, про які нам треба спробувати домовитися", – заявив Зеленський.

Раніше президент пояснив своє бачення гарантій безпеки для України. Новий договір, на його переконання, не повинен повторити долю Будапештського меморандуму.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Єрмак дав оцінку новому пакету санкцій США проти Росії.

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