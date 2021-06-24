Зеленский о встрече с Путиным: мяч на стороне России

Украинский президент Владимир Зеленский до сих пор хочет провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Однако сейчас украинская сторона ждет шагов со стороны России.

Об этом речь шла в интервью главы государства для программы "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

"Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились по адженде (повестке дня - ред.), сроку, месту встречи", - сказал Зеленский.

Напомним, в этом году Зеленский предложил Путину встретиться лицом к лицу, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, в Кремле заявляли об отсутствии сдвигов в процессе подготовки встречи Зеленского и Путина.

Кроме того, Кремль выдвинул украинской стороне условия для встречи с Путиным, на что Зеленский резко ответил.