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Зеленский о встрече с Путиным: мяч на стороне России

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский президент Владимир Зеленский до сих пор хочет провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Однако сейчас украинская сторона ждет шагов со стороны России.

Об этом речь шла в интервью главы государства для программы "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

"Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились по адженде (повестке дня - ред.), сроку, месту встречи", - сказал Зеленский.

Напомним, в этом году Зеленский предложил Путину встретиться лицом к лицу, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, в Кремле заявляли об отсутствии сдвигов в процессе подготовки встречи Зеленского и Путина.

Кроме того, Кремль выдвинул украинской стороне условия для встречи с Путиным, на что Зеленский резко ответил.

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Владимир ЗеленскийВладимир Путинвстреча