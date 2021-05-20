UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский о встрече с Путиным: или в месте конфликта, или на нейтральной территории

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Встреча точно не пройдет в Москве.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил, что предложил Путину встречу в любом месте украинского Донбасса.

"Президент России предложил встречу в Москве. Но традиционно такие встречи во время конфликта происходят в месте конфликта или на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча Зеленского и Путина может стать исторической.

А сам президент не исключал, что такая встреча могла бы пройти, например, в Ватикане.

При этом российская сторона утверждает, что Путин может встретиться с Зеленским только для обсуждения двусторонних отношений, но не по вопросам оккупированного Крыма или Донбасса. Сам российский президент предложил Зеленскому обсуждать вопросы войны с представителями оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путинвстреча