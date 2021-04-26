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Зеленский о встрече с Путиным: все идет к тому, что она состоится

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятным, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится. Он уже поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведение такой встречи с администрацией президента РФ.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга.

"Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) состоится. Я уже дал задачу Ермаку (глава Офиса президента Андрей Ермак - ред.), чтобы он связывался с администрацией Путина, чтобы они нашли сроки и место, где можно встретиться", - заявил президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным. При этом, по его словам, место такой встречи не имеет значение.

В то же время в Офисе президента заявили, что не намерены приглашать президента Путина в Киев.

Отметим, на прошлой неделе Зеленский предложил провести Путину встречу на Донбассе. В Кремле заявили, что для встречи должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли это заявление Зеленского как пиар-ход.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путинвстреча